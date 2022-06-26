Unitree Robotics показал робота-собаку, который может ходить под водой

Китайская компания Unitree Robotics продемонстрировала возможности своего четвероногого робота под названием Unitree B1, который смог успешно пройти сразу несколько тестов.

Корпус робота защищен от воды по стандарту IP68. Разработчики показали, что робот может передвигаться под водой. Над водой оставалась только антенна, которая нужна для управления.

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Кроме того, Unitree B1 может поднимать груз весом в 80 и более кг. В опубликованном ролике робот катает на себе человека, который весит более 100 кг.

Робот способен перемещается со скоростью до 1,8 метра в секунду, а одного заряда батареи хватает на 2-4 часа работы. Он может передвигаться не только по ровной поверхности, но и по пересеченной местности. Преодоление лестниц устройству тоже вполне по силам. Для обзора окружающего мира у робота есть пять камер.

Планируется, что Unitree B1 может использоваться для работы в сложных условиях, например, при спасательных операциях.

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