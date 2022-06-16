spot_img
16 июня, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияULTRA Technologies предлагает прослушать видео-вебинар «WI-FI 6: новое поколение беспроводного доступа»

ULTRA Technologies предлагает прослушать видео-вебинар «WI-FI 6: новое поколение беспроводного доступа»

Компания ULTRA Technologies предлагает прослушать вебинар для IT-специалистов на тему «WI-FI 6: новое поколение беспроводного доступа». Эксперт компании по сетевому администрированию Теймур Шамилов расскажет о новых стандартах сетей Wi-Fi и о широкой линейке точек доступа Wi-Fi 6.

После прослушивания данного вебинара, вы получите ответы на следующие вопросы:

  • Чем хорош Wi-Fi 6?
  • Стоит ли переходить на новые точки доступа?
  • Что ждет Wi-Fi 6 и каковы перспективы?

По окончанию вебинара вы сможете оставить заявку на демо-доступ для тестирования в вашей инфраструктуре. Ориентировочное время продолжительности вебинара — 10 минут. Получить доступ к вебинару можно по этой ссылке.

Предыдущая статьяВ Баку прошла конференция VeeamON Tour, посвященная современной стратегии защиты данных
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,160ФанатыМне нравится
985ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»