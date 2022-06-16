ULTRA Technologies предлагает прослушать видео-вебинар «WI-FI 6: новое поколение беспроводного доступа»

Компания ULTRA Technologies предлагает прослушать вебинар для IT-специалистов на тему «WI-FI 6: новое поколение беспроводного доступа». Эксперт компании по сетевому администрированию Теймур Шамилов расскажет о новых стандартах сетей Wi-Fi и о широкой линейке точек доступа Wi-Fi 6.

После прослушивания данного вебинара, вы получите ответы на следующие вопросы:

Чем хорош Wi-Fi 6?

Стоит ли переходить на новые точки доступа?

Что ждет Wi-Fi 6 и каковы перспективы?

По окончанию вебинара вы сможете оставить заявку на демо-доступ для тестирования в вашей инфраструктуре. Ориентировочное время продолжительности вебинара — 10 минут. Получить доступ к вебинару можно по этой ссылке.