TWS-наушники Huawei Freebuds Pro 2: активное шумоподавление, автономность до 30 часов и IP54

Компания Huawei представила для европейского рынка флагманские беспроводные наушники Freebuds Pro 2. Новинка оснащена двойными динамиками и трехступенчатой системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 47 дБ (предшественник способен на 40 дБ).

Диапазон воспроизводимых частот Freebuds Pro 2 составляет от 14 Hz до 48 kHz. Три микрофона в каждом модуле и алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают высокое качество голоса во время телефонных разговоров. Устройство получило адаптивный эквалайзер, который автоматически подстраивает звук при любых сценариях использования. Звучание настроено при участии французского аудиобренда Devialet. Заявлена поддержка Hi-Res Audio.

Freebuds Pro 2 получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Аккумулятора наушников хватит на 4 часа работы (с ANC) и на 6,5 часов (без ANC). Вместе с зарядным кейсом автономность увеличивается до 30 часов. Емкость батареи производитель не указывает.

Покупателям будут доступны три расцветки наушников: Silver Blue (голубой), Silver Frost (серебристый) и Ceramic White (белый). Цена Huawei Freebuds Pro 2 составит около 200 евро. Поставки начнутся 11 июля.

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