Twitter предоставит Илону Маску полный доступ к пользовательским данным

Руководство социальной сети Twitter согласилось выполнить требования Илона Маска и предоставить ему данные о фейковых аккаунтах, пишет Washington Post со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Речь идет об огромном массиве данных — бизнесмен получит доступ к потоку из более 500 млн. твитов, которые пользователи размещают каждый день. База данных содержит не только твиты, но и информацию об учетной записи отправителя и устройстве, которое он использовал. При этом руководство Twitter скептически относится к способности Маска найти в этих данных новую информацию. Поток твитов на протяжении нескольких лет доступен более чем 20 компаниям на платной основе.

Юридическая команда Маска считает доступ к постам необходимым для оценки количества спам-аккаунтов и фейковых профилей на платформе.

Напомним, что Маск пригрозил отказаться от сделки в 44 млрд. долларов, если ему не предоставят подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети. Юристы подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии.

По мнению инвесторов Twitter, проверка платформы на количество фейковых страниц пользователей – это часть сценария, согласно которому Маск мог бы получить более выгодные условия покупки или вообще отказаться от сделки. Отметим, что инвесторы платформы подали на предпринимателя в суд.

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