Turn 10 представила Forza Motorsport — геймплейный трейлер и сроки выхода

На презентации Xbox и Bethesda студия Turn 10 представила автосимулятор Forza Motorsport. Разработчики называют Forza Motorsport самой технологически продвинутой гоночной игрой в истории.

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В игре будет динамическая смена дня и ночи на всех трассах. Эту технологию полностью переработали по сравнению с предыдущими частями. Изменения во время суток влияют на температуру воздуха и трассы, что непосредственно сказывается на геймплее. Разработчики полностью изменили механику вождения, в 48 раз улучшив физическое моделирование автомобилями. Все трассы и автомобили создали с нуля с использованием 3D-сканирования и фотограмметрии. Forza Motorsport будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени прямо во время гонок.

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По просьбе фанатов в игру добавили расход топлива и резины, которой теперь будет несколько типов. Повреждения автомобилей отображаются вплоть до минимальных деталей, включая отдельные царапины на кузове.

Forza Motorsport поступит в продажу весной 2023 года для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S. Игра также будет доступна в Game Pass.

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