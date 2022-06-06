Toshiba представила жесткий диск DT02 емкостью 2 Tb

Корпорация Toshiba Electronic Devices & Storage представила новый жесткий диск DT02 объемом 2 Tb, выполненный в форм-факторе 3,5 дюйма. Модель предназначена для установки в персональных компьютерах, моноблоках и внешних накопителях.

Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин, размер буфера — 256 Mb. Для подключения жесткого диска используется интерфейс SATA 3.0.

Задействована технология черепичной магнитной записи SMR (Shingled Magnetic Recording) и ряд средств для оптимизации производительности, таких как аппаратное управление операциями записи, кешем и пр. Это позволило увеличить производительность модели DT02 на 19% (до 210 МБ/с) по сравнению с предшественником. Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) — до 600 тыс. часов.

Жесткий диск будет доступен с этого месяца, информации об ориентировочной цене пока нет.