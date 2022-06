Тодд Говард поделился некоторыми подробностями Starfield

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард в интервью порталу IGN поделился подробностями о Starfield. Полноценный показ игры впервые провели на игровой презентации Xbox.



Говард отметил, что на прохождение основной сюжетной кампании уйдет около 30-40 часов. И это без учета DLC и фанатских модов, на которые он возлагает определенные надежды. Такая продолжительность объясняется наличием большого количества квестов. Обычно кампании других игр Bethesda на 20% короче. Для сравнения: Skyrim Special Edition — на основной квест у игроков уходит 25,5 часов, Fallout 4 — около 27 часов.

Хотя в космосе можно будет найти и посетить порядка тысячи планет, во всей игре будет только четыре крупных города и New Atlantis («Новая Атлантида») будет самым большим из них. Он будет больше, чем Имперский город в Oblivion, Солитьюд в The Elder Scrolls V: Skyrim и Даймонд-сити в Fallout 4. Говард отметил, что в New Atlantis есть «все услуги», которых могут ожидать геймеры.

У корабля игрока будет несколько систем обеспечения питания (Говард сравнил с стратегическим «рогаликом» FTL: Faster Than Light) и три разные системы оружия, а также щиты и двигатели. В особенно тяжелой ситуации можно будет перевести питание на специальный движок, который помогает «прыгнуть» через пространство и уйти от угрозы. Игроки смогут пристыковываться к другим кораблям, угонять космический транспорт, посещать космические базы и заниматься контрабандой.

Напомним, что Starfield выйдет в начале 2023 года на ПК и Xbox Series X/S.

