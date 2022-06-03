The Callisto Protocol выйдет 2 декабря. Представлен первый геймплейный трейлер
Научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance, основанной создателем культовой серии Dead Space Гленом Скофилдом, выйдет 2 декабря 2022 года. Релиз игры состоится на PS4 и PS5, ее также выпустят на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One.
В дебютном геймплейном трейлере показали ландшафт «мертвого спутника» Юпитера, где развернется действие игры, интерьеры космической тюрьмы, а также много мутантов разных видов.
В PS5-версии игры будут использовать 3D-звук, а также особенности контроллера DualSense. Виброотдачу обещают задействовать на множестве различных элементов игры, например, атаки главного героя или тяжелые шаги особенно крупных противников.