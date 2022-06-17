Tesla стала лидером в США по числу ДТП с использованием автопилота

Национальное управление безопасностью движения на трассах министерства транспорта США (NHTSA) опубликовало отчет количества аварий и смертельных случаев с участием автономных транспортных средств (AV) и транспортных средств, оснащенных передовыми системами помощи водителю (ADAS). Лидером списка оказался производитель электромобилей Tesla, а также разработчик автономных автомобилей Waymo от холдинга Alphabet. Согласно отчету NHTSA, с 20 июля 2021 года по 21 мая 2022 года произошло 273 аварии с участием автомобилей Tesla при включенном автопилоте. Всего было зарегистрировано за этот период 392 аварии автомобилей, использующих автопилот. В большинстве случаев не были предоставлены данные о том, насколько серьезными были аварии.

По мнению аналитиков, данное исследование лишний раз доказывает, что среди автомобилей, оборудованных передовой системой помощи водителю, Tesla является наиболее популярной. То есть таких автомобилей физически больше на дорогах.

«Количество ДТП с участием Tesla в процентном соотношении снижается после каждого обновления ОС, поэтому данная новость не окажет негативного влияния на котировки акций компании. Tesla по-прежнему остается лидером данного сегмента рынка», – считают аналитики.

Количество автомобилей Tesla с автопилотом оценивается в 825970 единиц. Tesla собирает телематические данные от своих клиентов в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс отчетности. Другим автопроизводителям обычно приходится ждать отчетов с мест, что иногда затягивается на месяцы.

Что касается автономных автомобилей, то, согласно отчету NHTSA, в период с июля 2021 года по май 2022 года было зарегистрировано 130 аварий. Waymo, дочерняя компания Alphabet, лидирующая в списке, сообщила о 62 авариях.

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