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21 июня, 2022
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Tencent создал подразделение «расширенной реальности» для развития концепции метавселенной

Tencent

Руководство крупнейшей китайской компании Tencent Holdings объявило сотрудникам о создании подразделения «расширенной реальности» (XR), которое займется развитием концепции метавселенной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Задачей нового подразделения будет организация развития компании в направлении расширенной реальности, включая разработку аппаратного и программного обеспечения для создания виртуальных миров. Возглавит подразделение технический директор Tencent Games Global Ли Шень (Li Shen).

По данным источника, штат нового подразделения будет насчитывать более 300 сотрудников. В дальнейшем численность сотрудников может корректироваться в зависимости от результатов работы и рыночной ситуации.

Отмечается, что подразделение было сформировано еще в начале года, но несколько месяцев компания держала эту информацию в тайне. Официальные представители Tencent воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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