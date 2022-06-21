Tencent создал подразделение «расширенной реальности» для развития концепции метавселенной

Руководство крупнейшей китайской компании Tencent Holdings объявило сотрудникам о создании подразделения «расширенной реальности» (XR), которое займется развитием концепции метавселенной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Задачей нового подразделения будет организация развития компании в направлении расширенной реальности, включая разработку аппаратного и программного обеспечения для создания виртуальных миров. Возглавит подразделение технический директор Tencent Games Global Ли Шень (Li Shen).

По данным источника, штат нового подразделения будет насчитывать более 300 сотрудников. В дальнейшем численность сотрудников может корректироваться в зависимости от результатов работы и рыночной ситуации.

Отмечается, что подразделение было сформировано еще в начале года, но несколько месяцев компания держала эту информацию в тайне. Официальные представители Tencent воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az