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20 июня, 2022
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Telegram запустил платную подписку Premium

Telegram

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, представив платную подписку Premium и ряд других нововведений. Кроме того, мессенджер отметил новый рекорд – число активных пользователей превысило 700 млн. человек в месяц.

«Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — сообщается в блоге.

С помощью платной подписки Premium пользователи смогут:

  • Загружать файлы объемом до 4 Gb (обычные пользователи могут загружать файлы объемом до 2 Gb);
  • Скачивать файлы на максимальной скорости;
  • Подписываться на 1000 каналов;
  • Создавать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
  • Подключать четвертый аккаунт в приложении;
  • Получать расшифровку голосовых сообщений;
  • Отключать рекламу в публичных каналах с большим количеством подписчиков;
  • Отправлять уникальные стикеры и реакции;
  • Получить значок премиум-подписчика.

Новые возможности для всех пользователей:

  • Администраторы групп теперь могут подключить заявки на вступление;
  • Чаты и группы публичной компании или личность могут подать заявку на значок подтвержденного аккаунта;
  • Боты умеют проводить викторины и тесты, принимать платежи. На начальной странице теперь можно разместить фото;
  • Для пользователей Android добавили предпросмотр чатов и автоматическую загрузку медиа-файлов в галерею;
  • Загрузка фото или видео со сторонних приложений в Telegram;
  • В приложении на macOS теперь можно создавать видеоаватары.

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