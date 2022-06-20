Telegram запустил платную подписку Premium

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, представив платную подписку Premium и ряд других нововведений. Кроме того, мессенджер отметил новый рекорд – число активных пользователей превысило 700 млн. человек в месяц.
«Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — сообщается в блоге.
С помощью платной подписки Premium пользователи смогут:
- Загружать файлы объемом до 4 Gb (обычные пользователи могут загружать файлы объемом до 2 Gb);
- Скачивать файлы на максимальной скорости;
- Подписываться на 1000 каналов;
- Создавать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
- Подключать четвертый аккаунт в приложении;
- Получать расшифровку голосовых сообщений;
- Отключать рекламу в публичных каналах с большим количеством подписчиков;
- Отправлять уникальные стикеры и реакции;
- Получить значок премиум-подписчика.
Новые возможности для всех пользователей:
- Администраторы групп теперь могут подключить заявки на вступление;
- Чаты и группы публичной компании или личность могут подать заявку на значок подтвержденного аккаунта;
- Боты умеют проводить викторины и тесты, принимать платежи. На начальной странице теперь можно разместить фото;
- Для пользователей Android добавили предпросмотр чатов и автоматическую загрузку медиа-файлов в галерею;
- Загрузка фото или видео со сторонних приложений в Telegram;
- В приложении на macOS теперь можно создавать видеоаватары.
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