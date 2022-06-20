Telegram запустил платную подписку Premium

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, представив платную подписку Premium и ряд других нововведений. Кроме того, мессенджер отметил новый рекорд – число активных пользователей превысило 700 млн. человек в месяц.

«Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — сообщается в блоге.