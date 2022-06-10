Тактическая ролевая игра Marvel’s Midnight Suns дебютирует 7 октября

В рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2022 издательство 2K и студия-разработчик Firaxis Games анонсировали дату выхода тактической ролевой игры Marvel’s Midnight Suns.

Кроме того, в представленном кинематографическом трейлере Marvel’s Midnight Suns разработчики подтвердили появление в игре Человека-паука и Алой Ведьмы. Первый выступает на стороне добра, а вторая присоединится к матери демонов Лилит.

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Разработчики обещают 13 супергероев, включая Охотника — первого настраиваемого персонажа во вселенной Marvel.

Marvel’s Midnight Suns поступит в продажу 7 октября для ПК (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch выйдет позже. Предзаказы уже стартовали.

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