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26 июня, 2022
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SpaceX с помощью пусковой башни Mechazilla впервые подняла ступень Super Heavy с 33 двигателями Raptor 2

SpaceX

На этой неделе компания SpaceX на площадке Starbase в Бока-Чика (Техас), впервые использовала гигантскую пусковую башню Mechazilla, для поднятия 70-метрового ускорителя Super Heavy с установленными 33 двигателями Raptor 2.

Mechazilla — это 140-метровая башня, на вершине которой установлена поворотная конструкция для поднятия и удержания ракеты. По планам Илона Маска, башня необходима для улавливания зависающей Super Heavy (первой ступени ракеты Starship) в воздухе при посадке и для установки ее обратно на стартовую площадку. По мнению инженеров SpaceX, отказ от специализированных посадочных опор позволит уменьшить вес конструкции и приведет к более эффективному повторному использованию.

Речь идет о ракете Super Heavy Booster 7, которая должна отправить на орбиту космический корабль Starship SN24 этим летом. На опубликованном видео видно, как Mechazilla поднимает Super Heavy с земли за аэродинамические рули, поворачивается вместе с ней и опускает на стартовую площадку для дальнейших тестов. Процесс транслировался в режиме реального времени на YouTube-канале NASASpaceflight.

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