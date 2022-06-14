Состоялся «круглый стол» между Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством инноваций и цифрового развития и Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah

В широком кругу обсуждался совместный план действий по государственно-частному партнерству для развития инновационной экосистемы Азербайджана.

Сегодня состоялась встреча между Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством инноваций и цифрового развития в подчинении министерства и Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah.

В мероприятии приняли участие представители местного стартап-сообщества, инновационной экосистемы, учредители и инвесторы Клуба ангел-инвесторов Technovate-Sabah и представители медиа.

На встрече был проведен обмен мнениями о текущем состоянии экосистемы инноваций и стартапов, современных вызовах, проблемах и новых возможностях.

Были обсуждены пути финансирования обучающих программ для инвесторов, международных обменных встреч, поддержки совместных инвестиционных возможностей и поощрения деятельности этого клуба в рамках партнерства Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства инноваций и цифрового развития с Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah.

Принимавший участие во встрече министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев приветствовал инициативу создания Клуба ангел-инвесторов Technovate-Sabah, подчеркнув важность деятельности клуба для инновационной экосистемы страны.

«Считаю необходимым реализовать совместные проекты с Клубом ангел-инвесторов Technovate-Sabah по озвученным направлениям. Наша цель – стимулировать формирование инвестиционной культуры в стране, оптимизировать бизнес-среду, вывести местные проекты на зарубежные рынки, привлечь в страну иностранных инвесторов. Мы намерены более тесно работать с потенциальными партнерами в этом направлении», — заявил Рашад Набиев.

Основатель Клуба ангел-инвесторов Technovate-Sabah Фарид Исмаилзаде выступил с обширной презентацией, отметив важность создания и поддержки венчурных студий и клубов. Говоря о деятельности клуба, Фарид Исмаилзаде рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане, Грузии и Центральной Азии, посевном финансировании, предоставляемом стартапам на ранних стадиях развития, и международном сотрудничестве.

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