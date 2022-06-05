Sony займется разработкой космических лазеров

Компания Sony объявила о создании дочерней компании Space Communications Corp для внедрения передовых технологий в космическом секторе. Новая компания будет разрабатывать и поставлять устройства, позволяющие спутникам на орбите обмениваться данными с помощью лазеров. Space Communications Corp будет использовать преимущества лазерных технологий, чтобы избежать узкого места в радиочастотах. Модули Sony будут обеспечивать передачу данных между спутниками в космосе и связь спутников с наземными станциями.

Компания не сообщила стоимость проекта и когда она планирует запустить свое первое коммерческое устройство в космос.

На данное время на орбите находится около 12 тыс. спутников и прогнозируется, что в ближайшие годы их число будет быстро расти, так как разработки аэрокосмических компаний будут снижать стоимость вывода объектов в космос. А такие компании, как SpaceX и Amazon (AMZN.O), уже развертывают обширные спутниковые группировки для обеспечения доступа в интернет из любой точки мира.

По данным Sony ежегодно увеличивается и объем данных, циркулирующих на орбите. При этом диапазоны доступных радиочастот ограничены. SpaceX уже выпускает собственные модули для лазерной спутниковой связи, впервые соответствующие технологии начали использовать в спутниках Starlink в конце прошлого года. Кроме того, оригинальные разработки имеются и в Китае.