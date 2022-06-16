Компания Sony работает над Pro-контроллером для PlayStation 5. Модель получила рабочее название Hunt, об этом сообщил игровой инсайдер Хендерсон.

Он отметил, что видел фотографию нового устройства, но пока не может поделиться ей со своей аудиторией. В целом контролер похож на DualSense, но в конструкцию устройства добавили дополнительные детали: триггер-стопы и клавиши-«лепестки» с задней стороны.

Аналоговые стики сделали съемными — отделить их от геймпада можно с помощью специальных кнопок. Контроллер также оснащен ручками, которые помогают удерживать его. Они тоже выглядят съемными, отметил инсайдер.

По данным Хендерсона, Sony собирается представить Pro-контроллер для PS5 в ближайшее время.

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