spot_img
16 июня, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыSony работает над Pro-контроллером для PlayStation

Sony работает над Pro-контроллером для PlayStation

Sony

Компания Sony работает над Pro-контроллером для PlayStation 5. Модель получила рабочее название Hunt, об этом сообщил игровой инсайдер Хендерсон.

Он отметил, что видел фотографию нового устройства, но пока не может поделиться ей со своей аудиторией. В целом контролер похож на DualSense, но в конструкцию устройства добавили дополнительные детали: триггер-стопы и клавиши-«лепестки» с задней стороны.

Аналоговые стики сделали съемными — отделить их от геймпада можно с помощью специальных кнопок. Контроллер также оснащен ручками, которые помогают удерживать его. Они тоже выглядят съемными, отметил инсайдер.

По данным Хендерсона, Sony собирается представить Pro-контроллер для PS5 в ближайшее время.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяApple вернула звание самого дорогого бренда в мире
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,160ФанатыМне нравится
985ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»