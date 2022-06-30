Siemens и NVIDIA создадут «промышленную метавселенную»

Компания Siemens подписала партнерское соглашение с разработчиком чипов NVIDIA для создания «промышленной метавселенной» — расширенной виртуальной реальности для компаний, позволяющей сократить расходы на эксплуатацию своих заводов, зданий и ускорить разработку новых продуктов. Предполагается, что решение будет доступно для всех компаний, включая малые предприятия. Услуги будут предлагаться по подписке по модели SaaS.

«Промышленная метавселенная — это иммерсивный цифровой двойник в реальном времени. Он фотореалистичен, но в то же время основан на физике. Это означает, что двойник не только показывает, как он выглядит в реальном времени, но и как он ведет себя в реальном мире. Это позволит предсказать уже на стадии разработки, будет ли эффективным будущий продукт или процесс», — отмечает глава Siemens Роланд Буш.

На первом этапе компании планируют объединить платформу для бизнеса Siemens Xcelerator и метавселенную для художников и дизайнеров NVIDIA Omniverse. Платформа Siemens Xcelerator включает решения для управления жизненным циклом продуктов (PLM), для автоматизации электронного проектирования (EDA), для управления жизненным циклом приложений (ALM), для управления производственными операциями (MOM) и для работы со встроенным ПО и Интернетом вещей (IoT).

«Чтобы создать цифрового двойника, вы должны объединить механику, электронику, компьютерное ПО, системы планирования и ERP на виртуальном заводе», — пояснил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Объединение позволит совместить возможности по работе с цифровыми моделями с учетом физики Siemens и искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA. По мнению компаний совмещение этих возможностей создаст интересное решение для промышленности.

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