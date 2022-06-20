Samsung представил профессиональный 4К-монитор ViewFinity S8

Компания Samsung Electronics представила на глобальном рынке монитор ViewFinity S8 для профессиональных пользователей. Новинка будет предлагаться в вариантах размером 27 и 32 дюйма по диагонали. ViewFinity S80PB выполнен на IPS-матрице формата 4К (3840 × 2160 пикселей). У 32-дюймовой модели пиковая яркость достигает 600 кд/м2, у 27-дюймовой — 400 кд/м2. Контрастность составляет 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Время отклика составляет 5 мс.

Есть поддержка VESA DisplayHDR 600 (HDR400 у младшей версии), 98% охвата цветового пространства DCI-P3 и возможность отображения 1,07 млрд. цветовых оттенков. Реализованы функции Picture-In-Picture и Picture-By-Picture. Также поддерживаются технологии устранения мерцания Flicker free и сокращения интенсивности синего цвета подсветки Low Blue Light с сертификатом TUV. Есть интерфейсы DisplayPort, HDMI, концентратор USB 3.0 и порт USB Type-C, который обеспечивает передачу данных со скоростью 10 Гбит/с, высокую скорость интернета через соединение Ethernet и быструю зарядку мощностью до 90 Вт.

С помощью регулируемой подставки можно изменять углы наклона и поворота экрана, высоту, а также переводить дисплей из альбомной ориентации в портретную.

Цена и дата выхода на рынок монитора Samsung ViewFinity S8 пока не сообщается.

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