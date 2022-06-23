Samsung представил 200 Мп датчик изображения ISOCELL HP3 с самыми маленькими в отрасли пикселями

Компания Samsung Electronics анонсировала 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HP3, предназначенный для камер флагманских смартфонов следующего поколения.

Сенсор формата 1/1,4 дюйма имеет «самый маленький пиксель в отрасли» размером всего 0,56 мкм, что на 12% меньше, чем у предшественника. Новое решение позволяет сократить площадь, занимаемую модулем камеры в смартфоне, приблизительно на 20%. Также Samsung ISOCELL HP3 предложит более быструю автофокусировку и более качественный HDR благодаря новому алгоритму наложения изображений.

Технология Tetra Pixel дает возможность повысить качество изображений, получаемых в условиях недостаточной освещенности. Достигается это за счет объединения четырех или 16 соседних пикселей в один. В первом случае имитируется работа 50 Мп датчика с размером пикселей 1,12 мкм, во втором — 12,5 Мп сенсора с размером пикселей 2,24 мкм.

Говорится о новом решении для автофокусировки Super-QPD. Сенсор также может снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров в секунду с «минимальными потерями в поле зрения». Улучшенная функция Smart-ISO Pro теперь объединяет информацию из трех режимов — низкого, среднего и высокого ISO для повышения качества HDR. ISOCELL HP3 может выводить изображения с 4 трлн. оттенков цветов (глубина 14 бит), что в 64 раза больше, чем у предшественника HP1 (68 млрд. оттенков).

Samsung заявил о готовности предоставить пробные образцы производителям смартфонов. Ожидается, что массовое производство нового датчика начнется позднее в этом году.

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