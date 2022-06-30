spot_img
30 июня, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияSamsung начал производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса

Samsung начал производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса

Samsung

Компания Samsung Electronics сегодня объявила о начале массового производства чипов с использованием 3-нм техпроцесса с применением транзисторной архитектуры Gate-All-Around. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Первое поколение 3-нанометровых чипов по сравнению с 5-нанометровыми может сократить потребление энергии на 45%, обеспечит повышение производительности на 23% при уменьшении площади чипа на 16%.

Второе поколение 3-нанометровых чипов станет еще более энергоэффективным, они будут потреблять на 50% меньше энергии в сравнении с 5-нанометровыми). На 7% повысится производительность (относительно 3-нанометровых чипов первого поколения) и заметно уменьшится площадь (на 19% относительно 3-нанометровых чипов первого поколения).

Отметим, что TSMC, основной конкурент Samsung, запустит 3-нанометровые чипы в массовое производство во второй половине этого года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяПредставлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,157ФанатыМне нравится
989ЧитателиЧитать
3,139ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»