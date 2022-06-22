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22 июня, 2022
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Samsung Galaxy F13: процессор Exynos 850, тройная камера и аккумулятор на 6000 мАч за 155 долларов

Samsung Galaxy F13

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy F13. Устройство оснащено панелью Infinity-V с диагональю 6,6 дюйма разрешением FHD+, частотой обновления 60 Hz и яркостью до 480 кд/м2. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy F13 построен на базе фирменного процессора Exynos 850, который содержит графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-памяти – 64 или 128 Gb.

Тройная основная камера получила 50 Мп главный сенсор, 5 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с 15-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, слот microSD и боковой сканер отпечатков пальцев. Установлена операционная система Android 12 с пользовательской надстройкой Samsung One UI.

Цена смартфона Samsung Galaxy F13 за версию 4/64 Gb составляет 155 долларов, а за 4/128 Gb – 167 долларов. Продажи начнутся 29 июня.

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