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8 июня, 2022
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С 2019 года «Лаборатория Касперского» получила 53 патента на изобретения в области машинного обучения

Kaspersky

За последние три года «Лаборатория Касперского» получила 53 патента на изобретения в области машинного обучения. Большинство из них относятся к таким сферам, как детектирование вредоносного ПО, защита критической инфраструктуры, антифишинговые технологии и решения для мониторинга и анализа событий безопасности (SIEM). Также эксперты компании предложили варианты использования таких технологий и в других областях — от маркетинга до систем противодействия гражданским беспилотникам.

В начале прошлого десятилетия создание базы данных ImageNet и успех суперкомпьютера Watson, который обыграл чемпионов американской телевикторины, спровоцировали всплеск интереса к машинному обучению. «Лаборатория Касперского» подала свою первую патентную заявку на изобретение по этому направлению в 2017 году, с тех пор в общей сложности было получено 56 ML-патентов, большинство — в последние три года. Среди недавно полученных патентов 18 были зарегистрированы Ведомством по патентам и товарным знакам США, 7 — Европейским патентным ведомством, 4 — Японским патентным ведомством.

«Мы одна из немногих компаний, которые патентуют технологии, не входящие в основное портфолио продуктов. Интересы наших исследователей часто выходят за рамки кибербезопасности, что доказывает количество патентов, полученных нами в области машинного обучения. Это подтверждает, что „Лаборатория Касперского“ — компания-визионер, которая стремится искать перспективы в разных технологических направлениях», — комментирует Антон Тихомиров, руководитель отдела стратегического развития интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского».

Всего за свою историю «Лаборатория Касперского» получила более 1200 патентов, в том числе в США, России, ЕС, Китае и Японии. Узнать подробнее о технологиях компании можно здесь.

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