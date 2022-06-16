Revolut заходит на азербайджанский рынок

Финтех-компания Revolut из Великобритании разместила на официальном сайте информацию, что «Теперь Revolut доступен в Азербайджан! Присоединяйтесь к более 18 млн. пользователей, экономящих средства с нами». Пока компания предлагает пройти регистрацию, чтобы получить эксклюзивный ранний доступ.

Revolut — это банковский сервис «без отделений». Его основали выпускник МФТИ и РЭШ Николай Сторонский и украинец Влад Яценко, который был экспертом по информационным технологиям в Deutsche Bank и UBS Group. Продукты Revolut — приложение и карта, привязанная к нескольким счетам в разных валютах. Например, если платить в евро, средства спишутся с соответствующего счета. Если их недостаточно, валюту можно конвертировать между счетами. Также Revolut позволяет покупать криптовалюту и ценные бумаги. У компании более 150 млн. транзакций в месяц, более 200 поддерживаемых стран и более 30 валют, с которыми сервис работает.

В мире Revolut сравнивают с необанками, примером которого в Азербайджане является Leo Bank. Можно предположить, что на азербайджанском рынке Revolut окажется менее конкурентоспособен, потому что не сможет кредитовать. Причина в этом проста, так как в модель Revolut не заложили заработок из кредитного портфеля. Она построена полностью на транзакциях.

Что это даст Азербайджану? Если Revolut действительно зайдет на рынок, то его объем торговли принесет ликвидность локальному рынку, в том числе криптовалютному. Также запуск даст «зеленый» свет для других финтех-проектов, потому что повысит статус Азербайджана для зарубежных инвесторов.