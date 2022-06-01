Куда смотрят родители: решение «Лаборатории Касперского» даст возможностью мониторить историю детских просмотров на YouTube

Большинство детей не представляют свою жизнь без смартфонов и цифрового контента. По данным «Лаборатории Касперского»*, в первом квартале 2022 года в Азербайджане самым популярным приложением был YouTube. На его долю пришлась больше трети всего объёма времени, которое ребята проводили в десяти самых востребованных приложениях в первые три месяца года. На втором и третьем местах WhatsApp и TikTok.

Чтобы сделать просмотр контента на YouTube более защищённым, «Лаборатория Касперского» усовершенствовала решение Kaspersky Safe Kids. Теперь в дополнение к функции «Безопасный поиск на YouTube», которая позволяет родителям видеть историю поисковых запросов на этом популярном видеохостинге, взрослые смогут мониторить и то, какие именно ролики смотрели их дети**. В версии Kaspersky Safe Kids для iOS*** расширены функции веб-контроля и контроля экранного времени. Первая позволяет просматривать историю поисковых запросов, ограничивать доступ к сайтам по категориям, создавать списки разрешённых/запрещённых сайтов и выборочно блокировать доступ, в том числе оставлять его только к разрешённым родителем сайтам. Фильтрация доступна для большинства популярных браузеров. Что касается ограничения экранного времени, то раньше ребёнок просто получал уведомление, что разрешённое время использования устройства закончилось. Теперь, когда это происходит, устройство может быть заблокировано (в том случае, если родитель выбрал такую опцию), но так, чтобы оставалась возможность позвонить родителям.

«Каждому родителю хочется быть уверенными, что его ребёнку ничто не угрожает в сети. Оберегать онлайн-безопасности детей лучше всего помогают современные технологии. Функция истории просмотров дает возможность лучше понять интересы ребёнка и использовать эту информацию для построения доверительных отношений. При этом не стоит забывать, что у ребенка есть свои границы, и любое вторжение в его личную жизнь должно быть максимально бережным», — говорит Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане

Чтобы сделать пребывание детей в сети более защищённым, компания рекомендует родителям:

больше разговаривайте с детьми об их цифровой жизни — о том, чем они занимаются в интернете и о мерах безопасности, которые им следует принимать;

учитесь сами и учите своих детей внимательно читать соглашения о конфиденциальности, следить за настройками приватности;

при необходимости установите приложение для родительского контроля, но прежде обсудите с ребёнком, что это за программа и почему вы приняли такое решение.

Компания разработала решение “Kaspersky Safe Kids”, чтобы обезопасить детей онлайн вне зависимости от того, чем они занимаются — играют, учатся или общаются с друзьями. С его помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребёнок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, продукт позволяет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если он передвигается по городу один.

Решение Kaspersky Safe Kids регулярно получает награды. Например, в 2022 году технологический онлайн-портал Make Use Of назвал его лучшим приложением для родительского контроля, в 2021 году по итогам тестирования, проведённого независимой лабораторией AV-TEST, оно стало обладателем сертификата Approved Parental Control Software.

* По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на устройствах под управлением Android в январе-марте 2022 года. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.

** История просмотров в YouTube доступна для мониторинга активности ребенка в браузерах на Windows и Android устройствах, отчёт родители могут увидеть в приложении Kaspersky Safe Kids, установленном в родительском режиме на их Android—устройствах.

*** Полная функциональность доступна на устройствах под управлением Windows, Mac и Android. Для устройств, работающих под управлением iOS 15.0+, функции веб-контроля и контроля экранного времени доступны через аккаунт Apple Family. Для устройств, работающих под управлением iOS 12.0-14.0, функция веб-контроля доступна только через браузер Kaspersky Safe Kids, контроль экранного времени реализован через уведомление «Время вышло» на детском устройстве.