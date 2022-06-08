Redmi выпустил 4K-монитор с режимом For Mac

Бренд Redmi выпустил 27-дюймовый монитор для дома и офиса с поддержкой разрешения 4K, частотой обновления 60 Hz и временем отклика 6 мс. Экран имеет максимальную яркость 350 кд/м2 (сертификация VESA DisplayHDR 400). Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3. Точность цветопередачи составляет ΔE<2. Контрастность дисплея — 1200:1.

Для работы с MacBook есть режим For Mac, который, по заявлению производителя, уменьшает визуальные различия между монитором и экраном ноутбука.

Монитор оснащается портом USB Type-C с выходной мощностью 65 Вт, двумя USB 3.0, одним DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1. Подставка предусматривает регулировку экрана по высоте/наклону и вертикальную ориентацию.

Цена новинки в Китае составляет 299 долларов.