Reddit покупает платформу машинного обучения Spell

Reddit объявил, что приобретает Spell — платформу для проведения экспериментов по машинному обучению. Сумма сделки не раскрывается. Компания Spell была основана бывшим инженером Facebook Серканом Пьянтино (Serkan Piantino) в 2016 году, чтобы предоставить решение для облачных вычислений, позволяющее любому пользователю проводить ресурсоемкие эксперименты по машинному обучению без высокопроизводительного оборудования. Компания определяет свою миссию как поиск «наилучшей платформы для всех, кто хочет разрабатывать мощное, надежное и безопасное программное обеспечение с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта».

Некоторые члены команды компании перейдут в Reddit и будут работать над проектами машинного обучения, которые определяют, как Reddit настраивает места размещения рекламы, определяет контекстную релевантность и обеспечивает безопасность своих сообществ. В Reddit отмечают, что это приобретение соответствует собственной миссии — гарантировать, что любой искусственный интеллект, над которым работает компания, является прозрачным и не предвзятым.