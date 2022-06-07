Realme GT Neo 3T: процессор Snapdragon 870 и 64 Мп камера

Компания Realme представила смартфон GT Neo 3T. Черный вариант смартфона имеет матовую поверхность задней панели, а желтая и светло-серая версии получили шахматный дизайн. Внешне и по начинке новинка схожа с GT Neo 2.

Realme GT Neo 3T оснащен 6,62-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и поддержкой HDR10. Пиковая яркость достигает 1300 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основу положен процессор Snapdragon 870. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Смартфон получил систему парового охлаждения с площадью рассеивания 4129 мм2.

Основная камера объединяет 64 Мп (f/1.79) основной блок, 8 Мп (угол обзора 119°) модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки. Имеется двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,9 × 75,8 × 8,65 мм, вес — 194,5 гр. Смартфон использует операционную систему Android 12 с фирменной надстройкой Realme UI 3.0.

Цена Realme GT Neo 3T за версию 8/128 Gb составляет 469,99 евро, а вариант 8/256 Gb — 509,99 евро.