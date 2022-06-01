Razer представил игровые гарнитуры серии Barracuda

Компания Razer представила беспроводные игровые гарнитуры серии Barracuda. Это базовая модель Barracuda, Barracuda Pro и обновленная Barracuda X 2022. Новые модели в основном отличаются качеством звука.

Флагманская модель Barracuda Pro оснащена 50-мм драйверами TriForce Bio-Cellulose, поддерживает технологии THX AAA (THX Achromatic Audio Amplifier), THX Spatial Audio и гибридное активное шумоподавление. Базовая модель Barracuda получила титановые 50-мм драйверы, но нет усилителя и поддержки активного шумоподавления.

Обновленная модель Barracuda X 2022 года получила 40-мм драйверы, съемный кардиоидный микрофон и поддержку 7.1-канального объемного звука.

Новинки можно использовать с практически любым устройством. Пользователю не придется вручную переключаться между соединениями, когда телефонный звонок прерывает игровую сессию. Подключение к источнику сигнала осуществляется с помощью модуля Bluetooth 5.2 или беспроводного соединения на частоте 2,4 GHz с помощью адаптера с разъемом USB Type-C. Также есть опция подключения к устройству с помощью провода через 3,5-мм разъем. Продолжительность автономной работы Barracuda X составляет до 50 часов, других двух моделей — до 40 часов.

Цена модели Razer Barracuda X 2022 составляет 100 долларов, Barracuda – 160 долларов, Barracuda Pro – 250 долларов. Все новинки уже поступили в продажу.