Raspberry Pi выпустила мини-плату Pico W с поддержкой Wi-Fi за 6 долларов

Компания Raspberry Pi Foundation, занимающаяся выпуском одноплатных компьютеров для разработчиков, в январе прошлого года выпустила микроконтроллерную плату Pi Pico. Теперь компания представила его улучшенную версию — Raspberry Pi Pico W.

Как и оригинальная модель, новинка работает на фирменном чипе Raspberry Pi RP2040, который содержит два ядра Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 MHz, 264 Kb оперативной SRAM-памяти, DMA-контроллер, 15 PWM-каналов, по два UART, SPI- и I2C-контроллера. Чип поддерживает подключение дополнительного хранилища емкостью до 16 Mb посредством выделенной шины QSPI. Новинка, как и оригинальная версия, оснащена единственным разъемом Micro-USB 1.1, который служит для подачи питания и передачи данных. Размеры мини-платы также не изменились — 51 × 21 мм.

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Главное изменение заключается в том, что Raspberry Pi Pico W получила поддержку беспроводной связи Wi-Fi. Она реализована благодаря контроллеру Infineon CYW43439 стандарта Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), обеспечивающего работу в частотном диапазоне 2,4 GHz. Применена интегрированная антенна ABRACON.

Цена Raspberry Pi Pico W составляет 6 долларов.

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