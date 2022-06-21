Работа в виртуальной реальности снижает продуктивность, вызывает мигрени и раздражение

Ученые из Кобургского университета прикладных наук в Германии поставили эксперимент, в рамках которого команда добровольцев на одну неделю перенесла свою работу в «метавселенную». Участники эксперимента отказались от привычных гаджетов в пользу VR-гарнитуры Oculus Quest 2 и по восемь часов в день работали, не выходя из виртуальной реальности. В конце недели авторы пришли к неутешительным для «технологии будущего» результатам: продуктивность специалистов снизилась, некоторые столкнулись с мигренями, тошнотой и тревожным состоянием, а показатель «разочарования» в VR сильно вырос.

Эксперимент ставит под сомнение перспективы метавселенной, на которую делают большую ставку в Meta, Microsoft и других ИТ-компаниях, отмечает ресурс PCGamer. По мнению Марка Цукерберга, в ближайшие годы многие владельцы VR-гарнитур перенесут свои рабочие задачи в виртуальную реальность и будут проводить в ней большую часть свободного времени. Немецкие ученые на практике выяснили, что эта идея подходит как минимум не всем.

Участники исследования работали, используя сервис для удаленного управления ПК Chrome Remote Desktop, гарнитуру Oculus Quest 2, а также обычную клавиатуру Logitech K830. Выбор гаджетов и ПО был обусловлен возможностями массового потребителя. У большинства людей нет 2,4 тыс. долларов на премиальные гарнитуры, а предложенный VR-шлем от Meta способен выполнять все необходимые для эксперимента задачи.

Уже на первом этапе тестирования участники столкнулись с проблемами — двое испытуемых выбыли из исследования в первый же день. Они рассказали, что за первые несколько часов столкнулись с тошнотой, мигренью, а также симптомами тревожного расстройства. Оставшиеся испытуемые работали по восемь часов в день, прерываясь лишь на 45-минутный отдых и обед, в течение следующей недели.

Когда эксперимент был завершен, участники сравнили свой опыт работы в виртуальной реальности и в привычном формате. Согласно общим данным, рабочая нагрузка увеличилась в среднем на 35%, разочарование по сравнению с привычным форматом работы без VR — на 42%, показатель «негативного эффекта» — на 11%, а тревога — на 19%. В целом пользователи, которые носили шлем всю неделю, рассказали, что их «психологическое благополучие» снизилось на 20%. Ни один из участников не захотел вновь вернуться к работе в виртуальной реальности.

Стоит отметить, что некоторые пользователи все же получают благоприятный опыт от работы в виртуальной реальности. Например, известный физик-программист Пол Томлинсон более 2,5 лет работал в VR-очках по девять часов в день. По словам энтузиаста, он верит в «VR-офисы», поэтому уже обустроил свое рабочее место за пределами физического пространства — шлем Томлинсона имитирует различные миры, а сам программист работает перед тремя виртуальными мониторами и подключается к Zoom-конференциям, не снимая гарнитуру. Но для массового пользователя технология, как минимум на данном этапе, не готова.

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