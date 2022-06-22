Представлена рабочая станция Lenovo ThinkStation P360 Ultra — Intel Alder Lake и NVIDIA RTX в корпусе объемом менее 4 литров

Компания Lenovo представила настольную компактную рабочую станцию ThinkStation P360 Ultra. При мощном железе и наличии дискретной графики производителю удалось уместить компьютер в корпус объемом менее 4 литров.

Возможна установка процессоров Intel Alder Lake двенадцатого поколения — от Core i3 до топового Core i9 с показателем TDP до 125 Вт. Для графической подсистемы доступны дискретные ускорители NVIDIA, вплоть до модели RTX A5000.

Объем оперативной памяти DDR5 в максимальной конфигурации составляет 128 Gb. Для хранения данных используются два твердотельных накопителя формата М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 вместимостью до 4 Tb каждый. Кроме того, можно установить 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA.

В оснащение рабочей станции также входят два разъема Thunderbolt 4/USB Type-C, пять портов USB Gen2 Type-A, три интерфейса DisplayPort и комбинированное аудиогнездо на 3,5 мм. В продажу Lenovo ThinkStation P360 Ultra поступит в конце июня по ориентировочной цене от 1300 долларов.

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