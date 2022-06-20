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20 июня, 2022
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Продукты Azercell уже в пунктах «Азерпочт»!

Azercell

Услуги Azercell, предоставляемые в пунктах «Азерпочт» в Баку и на Абшероне, в ближайшее время будут доступны уже по всей стране.

Придерживаясь стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», лидирующий оператор мобильной связи страны «Azercell Telecom» с целью повышения уровня обслуживания своих абонентов первым среди мобильных операторов запускает новый формат сотрудничества с ООО «Азерпочт». В настоящее время в пунктах «Азерпочт», расположенных в Баку и на Абшеронском полуострове, уже можно приобрести платежные карты Azercell и получить доступ к прочим услугам оператора. Ожидается, что в будущем подобный сервис охватит всю страну. Следует отметить, что сотрудники отделений «Азерпочт», прошедшие специальные тренинги со стороны мобильного оператора, смогут ответить на вопросы абонентов об услугах, предоставляемых Azercell, а также проводить различные абонентские операции.

Весь спектр услуг, доступных для абонентов в Центрах Обслуживания Абонентов Azercell, офисах Azercell Exclusive, в официальных дилерских пунктах, действующих в столице и регионах, в скором времени также будет предоставляться гражданам в отделениях «Азерпочт».

Следует отметить, что ООО «Азерпочт», помимо традиционных услуг почтовой связи, также оказывает населению финансовые, банковские и страховые услуги, услуги по осуществлению электронных платежей, услуги электронного правительства и электронного бизнеса и т.д. Сотрудничество между «Азерпочт» — старейшим учреждением связи в стране, и лидирующим оператором мобильной связи «Azercell Telecom» позволит обеим организациям обеспечить более удобное и качественное обслуживание населения.

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