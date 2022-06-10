Приложение Xbox TV появится на телевизорах Samsung в конце июня

Компания Microsoft анонсировала новые продукты, связанные со своим игровым направлением. В частности, был анонсирован выход приложения Xbox TV на smart-телевизорах Samsung 2022 модельного года. Это позволит владельцам устройств играть в Xbox-игры без консоли.

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут получить доступ к более чем 100 играм на smart-телевизорах. Игры будут транслироваться из облака Xbox Cloud Gaming и запускаться на железе Xbox Series X. Если пользователь не является подписчиком Game Pass, у него будет возможность бесплатно поиграть в Fortnite.

Из-за стриминга разрешение и производительность в играх ограничены 1080p и 60 fps. Можно будет использовать разные геймпады — как оригинальные от Xbox, так и DualSense от PS5.

Список поддерживаемых телевизоров Microsoft пока не опубликовал.

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