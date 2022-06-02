Приложение Google TV теперь доступно на iOS

Компания Google выпустила приложение Google TV для мобильных устройств Apple, работающих на платформе iOS. Приложение Google TV для Android дебютировало еще в 2020 году.

Так же, как и в случае версии для Android, приложение Google TV для iOS позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройств на основе Google TV или Android TV, упрощая, среди прочего, ввод названий фильмов и телепередач, которые вы хотите посмотреть.

Кроме того, в приложении можно искать фильмы и сериалы, упорядоченные по теме и жанру, во всех потоковых сервисах, составлять списки просмотра, а также получать персональные рекомендации.

Загрузить приложение Google TV для iOS можно бесплатно из App Store.