02.06.2022

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Приложение Google TV теперь доступно на iOS

Google TV iOS

Компания Google выпустила приложение Google TV для мобильных устройств Apple, работающих на платформе iOS. Приложение Google TV для Android дебютировало еще в 2020 году.

Так же, как и в случае версии для Android, приложение Google TV для iOS позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления для устройств на основе Google TV или Android TV, упрощая, среди прочего, ввод названий фильмов и телепередач, которые вы хотите посмотреть.

Кроме того, в приложении можно искать фильмы и сериалы, упорядоченные по теме и жанру, во всех потоковых сервисах, составлять списки просмотра, а также получать персональные рекомендации.

Загрузить приложение Google TV для iOS можно бесплатно из App Store.

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