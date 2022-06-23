Представлены смартфоны POCO F4 и X4 GT

Бренд POCO провел международную презентацию двух смартфонов: POCO F4 и X4 GT. Устройства являются ребрендингом вышедших ранее смартфонов Redmi K40S и Redmi Note 11T Pro. Но среди характеристик есть и отличия, модели не являются полными копиями друг друга.

POCO F4

Устройство называют «лучшим смартфоном со Snapdragon 870 на рынке». Основной датчик изображения у модели получил разрешение 64 Мп против 48 Мп у Redmi K40S. Остальные характеристики те же: смартфон оснащен плоским 6,67-дюймовым экраном AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 120 Hz, разрешением FHD+, яркостью 1300 нит и поддержкой HDR10+. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 870 с 6/8 Gb ОЗУ (LPDDR5) и 128/256 Gb ПЗУ (UFS 3.1). Основная камера представлена тремя датчиками с разрешением 64 (OIS), 8 и 2 Мп. Фронтальная камера — 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. В оснащение входят поддержка 5G, лоток для двух SIM-карт, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, GPS и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Смартфон защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP53. Устройство работает на Android 12 с оболочкой MIUI 13. Габариты составляют 163,2 x 75,95 x 7,7 мм, вес – 195 гр.

Цены на POCO F4: версия с 6/128 Gb – 399 евро, 8/256 Gb – 449 евро.

POCO X4 GT

Модель позиционируется как смартфон для геймеров с «безграничной скоростью». Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 144 Hz и пиковой яркостью 650 нит.

Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 8100. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Основная камера тройная с датчиками на 64, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Аккумулятор емкостью 5080 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, соответствующее зарядное устройство включено в комплект поставки. Есть поддержка 5G, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, NFC, GPS, разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в боковой кнопке включения. Установлена операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Габариты составляют 163,64 x 74,29 x 8,87 мм, а весит смартфон 200 гр.

Цены на POCO X4 GT: версия с 8/128 Gb – 379 евро, 8/256 Gb – 429 евро.

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