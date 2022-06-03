Представлены smart-часы Amazfit Bip 3 с 1,69-дюймовым дисплеем за 58 долларов

Бренд Amazfit, принадлежащий китайской компании Huami Technology, представил в Бразилии новые доступные smart-часы под названием Bip 3. Новинка оснащена водонепроницаемым корпусом (5 АТМ).

Часы получили ЖК-дисплей диагональю 1,69 дюйма с защитным стеклом 2.5D, датчик ЧСС, функцию пульсоксиметра и модуль GPS. Есть поддержка более 60 режимов тренировок, отслеживание качества сна и стресса. Amazfit Bip 3 умеют считать шаги, калории, оповещать о событиях на сопряженном смартфоне и так далее. Батарея емкостью 280 мАч обеспечивает две недели автономной работы (без активного использования геолокации).

Цена часов в Бразилии в черном, розовом и синем цветах составляет 58 долларов. Доступность на других рынках пока неизвестна.