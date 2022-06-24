Представлены премиальные Mini LED-телевизоры Sony X95EK

Компания Sony представила новую премиальную линейку телевизоров X95EK, оснащенных Mini-LED-экраном с разрешением 4K (3840 х 2160 пикселей), камерой Bravia и новым пультом дистанционного управления. Новые телевизоры поддерживают частоту обновления изображения 120 Hz. В серию вошли модели с диагональю экрана 65, 75 и 85 дюймов.

Sony X95EK получили процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти. Мощность звуковой системы с двумя сабвуферами составляет 48 Вт.

Производитель заявляет, что все новые продукты линейки Bravia XR оснащены усовершенствованным когнитивным чипом XR в сочетании с новыми технологиями управления звуком и видео Sony, таких как XR Dynamic Backlight System Master Edition и XR Terri MAX. Эти технологии позволяют выводить картинку и звук высочайшего класса. Кроме того, камера Bravia предоставляет различные методы взаимодействия и сценарии использования для. Кроме того, поддерживается голосовое управление ИИ, видеозвонки на большом экране телевизора и другие современные функции.

Цена 65-дюймовой модели составляет 2540 долларов, 75-дюймовой версии — 3730 долларов, а флагманский 85-дюймовый телевизор обойдется в 4780 долларов. Прием предварительных заказов в Китае уже открыт, за предзаказ покупатели получат расширенную гарантию на 3 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az