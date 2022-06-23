Представлены обновленные ноутбуки VAIO FE 14.1 с процессорами Intel Alder Lake

Японский бренд VAIO представил обновленную серию ноутбуков VAIO FE 14.1. Все модификации оснащаются 14,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, а также предлагают процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).

Две младшие модели серии построены на базе 10-ядерного Intel Core i5-1235U с частотой до 4,4 GHz, и различаются только объемом оперативной памяти и SSD — 8/512 Gb и 16 Gb/1 Tb. Более производительная конфигурация с процессором Core i7-1255U с частотой до 4,7 GHz имеет 16 Gb ОЗУ и накопитель объемом 1 Tb.

Для всех трех конфигураций заявлена поддержка технологии THX Spatial Audio, встроенные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев и фронтальная веб-камера со шторкой безопасности. Заявленная автономность ноутбуков — до 10 часов. Компания не указывает для новинок набор внешних разъемов. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.

Ноутбуки VAIO FE 14.1 будут доступны в четырех вариантах расцветки: черном, синем, серебристом и розовом. Цена составляет 699, 799 или 949 долларов в зависимости от комплектации.

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