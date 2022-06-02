Представлены игровые ноутбуки MSI Titan GT77 12UX и Vector GP76 HX: Core i9-12900HX и GeForce RTX 3080 Ti

Компания MSI представила мощные игровые ноутбуки Titan GT77 12UX и Vector GP76 HX. В топовой конфигурации новинки оснащаются флагманским процессором Intel Core i9-12900HX и графическим ускорителем GeForce RTX 3080 Ti на 16 Gb. На данное время это самые мощные мобильные компоненты. Процессор может потреблять до 75 Вт, видеокарта — до 175 Вт с учетом технологии Dynamic Boost 2. Обе модели ноутбуков получат 17,3-дюймовые экраны и не очень большие размеры. Например, толщина Titan GT77 составит 23 мм, а вес — 3,3 кг.

Ноутбук Titan GT77 12UX оснащен IPS-панелью с разрешением UHD, частотой обновления 120 Hz и 100% охватом DCI-P3. Модель предлагает три слота для SSD Pcie 4.0 и один для SSD PCIe 5.0. В них можно установить твердотельные накопители общей емкостью до 8 Tb. Для оперативной памяти DDR5 – четыре слота, общий объем может достигать 128 Gb.

Ноутбук оборудован системой охлаждения с четырьмя кулерами и семью тепловыми трубками, аккумулятором на 99,9 Вт ч, механической клавиатурой с переключателями Cherry MX и с подсветкой Per-Key RGB. Есть Killer LAN, Killer Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Устройство получило два USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), LAN, mini-DisplayPort, HDMI, комбинированный 3,5-мм аудиовыход и считыватель карт памяти SD.

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Ноутбук MSI Titan GT77 12UX поступит в продажу в середине июня по цене от 3199 долларов. Топовая модель обойдется в 4949 долларов.

Для модели Vector GP76 HX предлагаются два варианта дисплея: IPS-панель с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Hz и 100% охватом DCI-P3 или IPS-панель с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей), частотой обновления 240 Hz и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Конфигурации памяти не указываются. Ноутбук оснащен системой охлаждения Cooler Boost 5, в состав которой входят два вентилятора и семь тепловых трубок. Емкость аккумуляторной батареи составляет 99,9 Вт·ч. Есть механическая клавиатура SteelSeries с подсветкой Per-key RGB и Wi-Fi 6E.

В оснащение также входят три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C с функцией DisplayPort 1.4, один Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), один LAN, один HDMI и один комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

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Цены и дату выходу Vector GP76 HX производитель не сообщает.