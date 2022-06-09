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9 июня, 2022
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Представлена TV-приставка Xiaomi Mi Box 4S Max с поддержкой 8K

Xiaomi Mi Box 4S Max

Компания Xiaomi представила в Китае телевизионную приставку Mi Box 4S Max. По сравнению с предыдущей моделью Mi Box 4 устройство получило заметный аппаратный апгрейд.

Новинка оснащена 64-битным четырехъядерным процессором Amlogic S905X3 c графическим ускорителем Mali-G31 MP2, 4 Gb оперативной памятью и 64 Gb встроенной памятью.

Xiaomi Mi Box 4S Max получила разъем HDMI 2.1 и двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Устройство поддерживает декодирование видео в разрешении 4K/8K, а также технологии Dolby и DTS. Управление через Bluetooth-пульт.

Работает приставка под управлением операционной системы MIUI for TV. Новинка  поддерживает интеграцию в экосистему Mijia и взаимодействует с голосовым помощником XiaoAI. Устройство позволяет устанавливать сторонние приложения и игры. Есть поддержка трансляции экрана смартфона на ТВ и порт USB Type-A для периферии. Габариты корпуса — 95 x 95 x 16 мм.

Цена TV-приставка в Китае составляет 75 долларов. О выходе на глобальный рынок пока не объявлено.

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