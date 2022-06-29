Представлена компактная беззеркальная камера Nikon Z30 для создателей контента

Компания Nikon представила компактную беззеркальную камеру Nikon Z30 формата DX (APS-C), ориентированную на создателей контента. Новинка получила 21 Мр сенсор и имеет легкий компактный корпус. Nikon Z30 может снимать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду с быстрой и простой передачей контента на смартфоны с помощью бесплатного приложения Nikon SnapBridge.

Камера напоминает модель Nikon Z50 как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам, но получила полностью поворотный экран как у Nikon Z fc и при этом лишилась от электронного видоискателя. Сдвоенные микрофоны Nikon Z30 расположены на верхней панели, а на передней части корпуса присутствует индикатор записи видео. Кнопка REC при этом стала более заметной, чтобы ее было легче нажать, когда вы держите камеру на расстоянии вытянутой руки. Устройство оснащено 3” сенсорным дисплеем с переменным углом наклона и разрешением 1.04 млн. точек, а также аккумулятором EN-EL25, позволяющим сделать 330 снимков. Диапазон ISO достигает 25600 единиц для видео и 51200 — для фото.

Как отмечает производитель, в камере улучшено терморегулирование и добавлена возможность питания от порта USB Type-C, что позволяет снимать до 125 минут видео в формате 4K. Здесь нет встроенной системы стабилизации изображения, но камера комплектуется стабилизированным объективом 16-50mm F/3.5-6.3 VR.

Цена Nikon Z30 составляет 710 долларов в комплектации body. В комплекте с объективом 16-50mm VR новинка оценена в 850 долларов США, а с объективом 55-250mm F/3.5-6.3 VR — 1110 долларов. Также можно приобрести набор Creators Accessory Kit за 150 долларов, который включает микрофон для съемки Rоde Videomicro, штатив-рукоять Smallrig и пульт ML-L7 Bluetooth, который крепится к нему.

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