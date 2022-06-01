Представлена флагманская беззеркальная камера Fujifilm X-H2S с 6,2K-видео

Компания Fujifilm выпустила новую флагманскую беззеркальную камеру X-H2S. Новинка получила 26,2-мегапиксельную многослойную матрицу, которая позволяет производить серийную съемку со скоростью 40 кадров в секунду в режиме бесшумного электронного затвора без затемнения или 15 кадров в секунду при использовании механического затвора. Камера также может снимать видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду в широком диапазоне кодеков.

Fujifilm X-H2S получила новейший чип обработки изображений X-Processor 5. Помимо подвижного заднего ЖК-дисплея с разрешением 1,62 млн. точек, камера оборудована электронным видоискателем разрешением 5,76 млн. точек и с асферической линзой, который может работать со скоростью до 120 кадров в секунду. Появилась отдельная кнопка включения записи видео, по заявлению производителя, пользователь может быстро переключаться от фото к видео.

В камере есть автофокус с распознаванием различных объектов: людей, животных, поездов, самолетов, мотоциклов, автомобилей и птиц. Камера способна записывать 6,2K-видео со скоростью 30 кадров в секунду или slow-mo 1080p @ 240 fps.

X-H2S предлагает стабилизацию изображения с номинальным значением до 7EV и защищенный от непогоды корпус из магниевого сплава с 3,5-мм разъемом для наушников, полноразмерным портом HDMI, портом USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и OLED-дисплеем на верхней панели. Говорится о поддержке 10-битных фотографий HEIF, а также функции веб-камеры без стороннего софта. Есть два слота для карт-памяти. Один слот для CFexpress Type B и который рекомендуется использовать для записи видео высокого разрешения и один слот для SD-карт.

Fujifilm X-H2S стала первой моделью серии с поддержкой ProRes (ProRes422, ProResHQ, ProResLT и ProResProxy), H.264 и H.265. Также она поддерживает стандарт F-Log2, который обеспечивает 14+ ступеней динамического диапазона ниже 30 кадров в секунду и 13+ ступеней при более высокой частоте кадров (с настройками на или выше ISO1250).

Компания заявляет о возможности четырехчасовой непрерывной съемки в формате 4K @ 60 fps при 25 °C без перегрева матрицы. Это время снижается до 20 мин. при 40 °C, но его можно увеличить до 50 мин. с помощью опциональной системы охлаждения за 199 долларов.

Цена камеры Fujifilm X-H2S составляет 2499 долларов. В продаже поступит в начале июля.