Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro

Компания Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover6 Pro, разработанный специально для использования в тяжелых рабочих условиях. Корпус устройства сертифицирован по стандартам IP68 и MIL-STD-810H: он способен выдержать падение на твердую поверхность и получасовое погружение под воду на глубину до 1 м.

Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Смартфон поддерживает функцию Glove Touch для работы в перчатках. Galaxy XCover6 Pro построен на базе процессора Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb.

В состав основной камеры входят датчики с разрешением 50 (f/1.8) и 8 Мп, фронтальная камера на 13 Мп (f/2.2). Аппарат получил сменный аккумулятор емкостью 4050 мАч, который можно заряжать через порт USB Type-C или коннектор для док-станции на нижнем торце. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, слот для карты microSD, NFC и разъем для наушников 3,5 мм. Габариты составляют 168,8×79,9×9,9 мм, вес — 235 гр. Есть программируемая кнопка на боковой грани — ее можно настроить для разных задач и часто используемых приложений.

Смартфон работает под управлением Android 12 с оболочкой Samsung One UI 4.1. Компания обещает до пяти лет выпуска обновлений безопасности. Программное обеспечение на устройстве защищено системой Samsung Knox.

Цена Samsung Galaxy XCover6 Pro составит 658 долларов. В продажу на рынках Европы, Азии и Ближнего Востока смартфон поступит в июле.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az