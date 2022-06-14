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14 июня, 2022
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Представлен ударный БПЛА Bayraktar Kizilelma

Bayraktar Kizilelma

Сельчук Байрактар, директор турецкой оборонной компании Baykar Makina, опубликовал на своей страничке Twitter фотографии нового ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma.

Разработка дрона проводится в рамках проекта MIUS, первый полет Bayraktar Kizilelma запланирован на 2023 год.

БПЛА комплектуется украинскими двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-25ТЛТ или АИ-322Ф. Первый сможет развивать скорость близкую к сверхзвуковой, а второй будет сверхзвуковым. Также дрон будет доступен в модификации с турецким двигателем TEI TF-6000.

Bayraktar Kizilelma сможет выполнять взлет с борта десантного корабля TCG Anadolu (L-400), которой стоит на вооружении ВМС Турции. К особенностям ударного беспилотника относят малозаметность, возможность нанесения ракетных ударов и подавление вражеской системы ПВО.

Максимальная взлетная масса Bayraktar Kizilelma составит 5,5 т, включая 1,5 т полезной нагрузки. Беспилотный летательный аппарат сможет оставаться в воздухе в течение 5 часов на высоте 12 тыс. м.

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