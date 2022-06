Представлен ударный БПЛА Bayraktar Kizilelma

Сельчук Байрактар, директор турецкой оборонной компании Baykar Makina, опубликовал на своей страничке Twitter фотографии нового ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma.

Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı…

Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu…#KIZILELMA UCAV first photo of its painted finish…

✈️🚀🍎 pic.twitter.com/j5xkbibt4a

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2022