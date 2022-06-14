Представлен ударный БПЛА Bayraktar Kizilelma

Сельчук Байрактар, директор турецкой оборонной компании Baykar Makina, опубликовал на своей страничке Twitter фотографии нового ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma.
Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı…
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu…#KIZILELMA UCAV first photo of its painted finish…
✈️🚀🍎 pic.twitter.com/j5xkbibt4a
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2022
Разработка дрона проводится в рамках проекта MIUS, первый полет Bayraktar Kizilelma запланирован на 2023 год.
БПЛА комплектуется украинскими двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-25ТЛТ или АИ-322Ф. Первый сможет развивать скорость близкую к сверхзвуковой, а второй будет сверхзвуковым. Также дрон будет доступен в модификации с турецким двигателем TEI TF-6000.
Bayraktar Kizilelma сможет выполнять взлет с борта десантного корабля TCG Anadolu (L-400), которой стоит на вооружении ВМС Турции. К особенностям ударного беспилотника относят малозаметность, возможность нанесения ракетных ударов и подавление вражеской системы ПВО.
Максимальная взлетная масса Bayraktar Kizilelma составит 5,5 т, включая 1,5 т полезной нагрузки. Беспилотный летательный аппарат сможет оставаться в воздухе в течение 5 часов на высоте 12 тыс. м.
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