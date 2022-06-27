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27 июня, 2022
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ДомойBlockchainПредставлен Solana Saga - флагманский блокчейн-смартфон, ориентированный на функции Web3

Представлен Solana Saga — флагманский блокчейн-смартфон, ориентированный на функции Web3

Solana Saga

Компания Solana Labs представила флагманский Android-смартфон Saga. Главными особенностями устройства являются уникальный набор функций, интегрированных с блокчейном Solana, благодаря которым смартфон сможет легко и безопасно выполнять транзакции, а также управлять цифровыми активами. Внешне устройство выглядит почти так же, как OSOM OV1.

Solana Saga получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Gb оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 128 Gb. Отличительная особенность смартфона — его встроенное ПО, основанное на Solana Mobile Stack (SMS). Оно призвано обеспечить безопасность и возможности, ориентированные на Web3. В Solana Labs отметили, что SMS предоставляет разработчикам набор библиотек и API, позволяющих создавать мобильные децентрализованные приложения для устройств под управлением Android. Solana Mobile Stack уже доступен для скачивания на GitHub.

Solana Saga позволит хранить цифровые активы и NFT, подписывать транзакции, а также расплачиваться за покупки через Solana Pay. Устройство будет поддерживать приложения на базе Solana и получит собственный dapp Store.

Смартфон поступит в продажу в первом квартале 2023 года по цене 1000 долларов. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ, внеся депозит в сумме 100 долларов. На первом этапе устройство выпустят на рынках США, Канады, ЕС и Великобритании.

Ряд криптокомпаний, включая FTX, Phantom и Magic Eden, будут сотрудничать с SMS. Кроме того, в этом месяце Solana Ventures и Solana Foundation учредили фонд на 100 млн. долларов для поддержки Web3-стартапов из Южной Кореи.

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