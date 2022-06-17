Представлен смартфон среднего уровня OPPO Reno 7A

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno 7A. Устройство получило AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 90 Hz, частота отклика сенсорного слоя — 180 Hz. Дисплей занимает 89,4% площади фронтальной поверхности корпуса.

В основе OPPO Reno 7A лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Оперативной памяти предусмотрено 6 Gb, емкость флеш-памяти – 128 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп (f/1.7) главный датчик, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана размещена селфи-камера разрешением 16 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с 18-ваттной зарядкой. В оснащение смартфона также входят слот microSD, NFC, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников и экранный сканер отпечатков пальцев. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты составляют 159,7 х 73,4 х 76 мм при весе 175 гр. Работает смартфон под управлением ColorOS 12 на основе операционной системы Android 11.

OPPO Reno 7A поступит в продажу по цене ориентировочно 334 доллара.

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