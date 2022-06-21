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21 июня, 2022
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Представлен смартфон среднего уровня iQOO U5e по цене от 210 долларов

iQOO U5e

Компания iQOO представила смартфон среднего уровня U5e. Устройство оснащено 6,51-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и с соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет 60 Hz.

iQOO U5e построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700, который содержит графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-памяти – 128 Gb.

Двойная основная камера получила 13 Мп главный сенсор, 2 Мп макромодуль и вспышку. В каплевидном вырезе в верхней части экрана размещена 8 Мп селфи-камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 18-ваттной зарядкой. Также смартфон получил адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, 3.5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164 × 75,84 × 8,25 мм, вес — 193 гр. Используется операционная система Android 12 с OriginOS Ocean.

Цена смартфона iQOO U5e за версию 4/128 Gb составляет 210 долларов, а за 6/128 Gb – 225 долларов. Прием заказов уже начался.

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