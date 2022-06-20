Представлен смартфон Realme C30 по цене от 95 долларов

Компания Realme представила смартфон начального уровня C30. Новинка получила необычный дизайн задней панели, которая выполнена в виде массива вертикальных полос.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, частотой отклика сенсорного слоя 120 Hz и пиковой яркостью 400 кд/м2. Экран занимает 88,7% площади лицевой поверхности.

В основе смартфона лежит процессор Unisoc T612, объем оперативной памяти составляет 2 и 3 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb. Допускается установка карты microSD.

Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной – 5 Мп. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея на 5000 мА•ч и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,1 × 75,6 × 8,5 мм, вес — 182 гр. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом Realme UI Go Edition.

Цена Realme C30 начинается с 95 долларов. В продажу устройство поступит 27 июня.

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