spot_img
20 июня, 2022
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен смартфон Realme C30 по цене от 95 долларов

Представлен смартфон Realme C30 по цене от 95 долларов

Realme C30

Компания Realme представила смартфон начального уровня C30. Новинка получила необычный дизайн задней панели, которая выполнена в виде массива вертикальных полос.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, частотой отклика сенсорного слоя 120 Hz и пиковой яркостью 400 кд/м2. Экран занимает 88,7% площади лицевой поверхности.

В основе смартфона лежит процессор Unisoc T612, объем оперативной памяти составляет 2 и 3 Gb, емкость флеш-накопителя — 32 Gb. Допускается установка карты microSD.

Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной – 5 Мп. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея на 5000 мА•ч и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,1 × 75,6 × 8,5 мм, вес — 182 гр. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом Realme UI Go Edition.

Цена Realme C30 начинается с 95 долларов. В продажу устройство поступит 27 июня.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяSamsung представил профессиональный 4К-монитор ViewFinity S8
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
983ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»