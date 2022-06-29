Представлен смартфон Nokia G11 Plus

Бренд Nokia представил бюджетный смартфон G11 Plus. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Nokia G11 Plus получил платформу Unisoc T606, 4 Gb оперативной памяти и 64 Gb флэш-памяти с возможностью расширения посредством карты microSD.

Двойная основная камера включает датчики на 50 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Есть сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников и защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Габариты корпуса устройства составляют 164,8 x 75,9 x 8,55 мм, вес — 192 гр.

Смартфон получит два обновления операционной системы (Android 13/14). Заявлен выпуск патчей безопасности в течение трех лет с момента релиза устройства. Nokia G11 Plus будет доступен в синем и сером корпусах. Данных о цене и дате начала продаж пока нет.

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