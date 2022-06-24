Представлен смартфон Huawei nova Y90

Компания Huawei представила для глобального рынка новый смартфон средней ценовой категории nova Y90. Аппарат получил 6,7-дюймовый LCD-дисплей с тонкими рамками с трех сторон (1,05 мм) разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Частота опроса сенсорного слоя — 270 Hz.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 Gb. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (f/2.4) макро и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Huawei nova Y90 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки SuperCharge. По заявлению производителя, 50% заряда АКБ набирает за 30 минут. В оснащение также входят поддержка 4G, модулей Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, NFC, аудиоразъем 3,5 мм, LDAC. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 163,3 х 74,7 х 8,4 мм, вес – 195 гр. Работает аппарат под управлением фирменной прошивки EMUI 12, но версию Android компания не уточняет

Huawei nova Y90 поступит в продажу в четырех вариантах расцветки корпуса: синем, белом, зеленом и черном. Цена и дата начала продаж будут объявлены позднее.

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